Гарет Бэйл получил от Зидана разрешение покинуть стадион до финального свистка

СЕГОДНЯ 14:55 2019-11-04T14:55:16+03:00

Гарет Бэйл покинул стадион в перерыве между первым и вторым таймом матча «Реал Мадрида» против «Реал Бетиса» Фото: REUTERS

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Гарет Бэйл не вошел в заявку «Реал Мадрида» на матч против «Реал Бетиса» и покинул стадион в перерыве между первым и вторым таймом. Журналисты, засекшие Бэйла, выезжающего с «Сантьяго Бернабеу» на личном автомобиле, обрушили на валлийского нападающего волну критики.

Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан вступился за своегт игрока, сказав, что тот покинул стадион с его разрешения. Вместе с Бэйлом стадион покинул и Хамес Родригес.

«Я вовсе не думаю, что это проявление неуважения. Оба игрока были до игры и общались с товарищами. Это самое важное». – сказал Зидан Marca.

Гарет Бэйл не выходил на поле в составе «Реал Мадрида» с международного перерыва на сборные. 13 октября он получил травму в составе сборной Уэльса, и ходили слухи о его переходе в чемпионат Китая, но и Зинедин Зидан и агент Гарета Бэйла их опровергли. Гарет Бэйл останется в составе «Реала».

ИСТОЧНИК KP.RU