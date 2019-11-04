Россиянку осудили на 17 лет за ввоз центнера экстази в Белоруссию
Брестский областной суд сообщает, что в Белоруссии россиянку приговорили к 17 годам лишения свободы за ввоз в республику более 100 килограммов психотропных веществ (экстази).
Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Брестский суд признал россиянку виновной в незаконных изготовлении, переработке, приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта наркотика в крупном размере.
Сообщается, что в мае сотрудники таможни Брестской области нашли экстази в тайнике машины россиянки. Девушка въезжала в Белоруссию с территории Польши. У нее изъяли 100 полимерных упаковок МДМА (экстази) общим весом более 100 килограммов. Также в машине был найден гашиш.
По данным белорусской таможни, это самая крупная партия наркотиков, выявленных на границе страны за последние 25 лет, пишет "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп и глава Мексики Андрес Обрадор договорились остановить нелегальный трафик оружия в Мексику. По словам главы мексиканского МИД, технологические решения двух стран позволяют прекратить перемещение оружия через границу.
ИСТОЧНИК KP.RU