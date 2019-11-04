СЕГОДНЯ 14:42 2019-11-04T15:03:46+03:00

Россиянку осудили на 17 лет за ввоз центнера экстази в Белоруссию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщина будет отбывать срок в колонии общего режима

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Брестский областной суд сообщает, что в Белоруссии россиянку приговорили к 17 годам лишения свободы за ввоз в республику более 100 килограммов психотропных веществ (экстази).

Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Брестский суд признал россиянку виновной в незаконных изготовлении, переработке, приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта наркотика в крупном размере.

Сообщается, что в мае сотрудники таможни Брестской области нашли экстази в тайнике машины россиянки. Девушка въезжала в Белоруссию с территории Польши. У нее изъяли 100 полимерных упаковок МДМА (экстази) общим весом более 100 килограммов. Также в машине был найден гашиш.

По данным белорусской таможни, это самая крупная партия наркотиков, выявленных на границе страны за последние 25 лет, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп и глава Мексики Андрес Обрадор договорились остановить нелегальный трафик оружия в Мексику. По словам главы мексиканского МИД, технологические решения двух стран позволяют прекратить перемещение оружия через границу.

ИСТОЧНИК KP.RU