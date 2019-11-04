Грабители со стрельбой отобрали у москвича 20 сноубордов

СЕГОДНЯ 15:29 2019-11-04T15:31:14+03:00

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В Москве неизвестные с помощью оружия ограбили магазин спортивных товаров. Как сообщает ТАСС со ссылкой на полицию, у предпринимателя заказали 20 сноубордов. Когда товар пришел, потенциальные покупатели явились в магазин, но вместо денег достали оружие и стали палить в пол, требуя, чтобы бизнесмен написал расписку о займе им 120 тысяч рублей. Мужчине пришлось выполнить их просьбу. Ушли они, прихватив с собой ту самую расписку и еще 20 сноубордов.

Предприниматель отправился в полицию писать заявление.

- Злоумышленники произвели из неустановленного огнестрельного оружия не менее трех выстрелов в пол и заставили написать расписку о займе денег, - сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Полицейские вышли на след преступников - их контакты были у предпринимателя, когда "клиенты" только оформляли свой заказ. Подозреваемых задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU