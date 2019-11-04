2019-11-04T15:31:14+03:00
Происшествия

Грабители со стрельбой отобрали у москвича 20 сноубордов

Спортинвентарь они заранее заказали, но когда товар пришел -платить передумали
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Предприниматель обратился в полициюПредприниматель обратился в полициюФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Москве неизвестные с помощью оружия ограбили магазин спортивных товаров. Как сообщает ТАСС со ссылкой на полицию, у предпринимателя заказали 20 сноубордов. Когда товар пришел, потенциальные покупатели явились в магазин, но вместо денег достали оружие и стали палить в пол, требуя, чтобы бизнесмен написал расписку о займе им 120 тысяч рублей. Мужчине пришлось выполнить их просьбу. Ушли они, прихватив с собой ту самую расписку и еще 20 сноубордов.

Предприниматель отправился в полицию писать заявление.

- Злоумышленники произвели из неустановленного огнестрельного оружия не менее трех выстрелов в пол и заставили написать расписку о займе денег, - сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Полицейские вышли на след преступников - их контакты были у предпринимателя, когда "клиенты" только оформляли свой заказ. Подозреваемых задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24