2019-11-04T16:03:12+03:00
В мире

В МИД Украины требуют от России вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

В украинском ведомстве направили в Москву ноту с просьбой
Юлия САЛЬНИКОВА
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Корабли задержали в 2018 году Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике КрымКорабли задержали в 2018 году Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике Крым
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Киев хочет вернуть обратно задержанные в Керченском проливе корабли. Как сообщает агентство «Укринформ», глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил о готовности забрать корабли в любое время, поэтому из Киева в Москву направили ноту с просьбой сообщить место и время их передачи.

Корабли украинских ВМС, напомним, задержаны еще в ноябре 2018 год, когда зашли в закрытую акваторию и двинулись к Керченскому проливу. На требования российских военных украинца не реагировали. В итоге задержали и корабли, и экипаж.

- Действительно, я говорил о том, что мы готовы забрать эти корабли, более того, Министерство иностранных дел направило ноту, в которой просило назвать координаты и время, когда мы можем забрать свои корабли, - подтвердил Пристайко.

Он добавил, что корабли еще планируют осмотреть. В МИД Украины подозревают, что длительная задержка с выдачей связана с тем, что корабли ремонтируют, чтобы скрыть следы от обстрела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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