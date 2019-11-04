Медведев прокомментировал заявление Лукашенко об участии Белоруссии в «чужих войнах»

СЕГОДНЯ 16:29 2019-11-04T16:32:58+03:00

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Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о заявлении, которое сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Напомним, в интервью казахскому информационному агентству Хабар Лукашенко сказал, что Отечественная война 1812 года и Великая Отечественная война - это были «чужие войны», в которые Белоруссию «втянули».

Медведев назвал такие заявления странными и напомнил, что защита своих территорий не может считаться «чужими войнами».

- Мне кажется, что ни в коем случае мы не должны бросать хоть какую-то тень на подвиг наших предков, которые защищали свою землю, жили на территории современной России, Белоруссии, они защищали ведь свою землю от захватчиков. Наши отцы и деды защищали свою землю, это не «участие в чужих войнах», - приводит слова премьер-министра ТАСС.

Дмитрий Медведев провел после участия в саммите пресс-конференцию в Бангкоке. Вопрос об отношении премьер-министра к заявлению главы Белоруссии задали Медведеву иностранные журналисты.

ИСТОЧНИК KP.RU