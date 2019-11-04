2019-11-04T16:32:58+03:00
Общество

Медведев прокомментировал заявление Лукашенко об участии Белоруссии в «чужих войнах»

Слова президента Белоруссии российский премьер-министр назвал странными
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments13
Дмитрий Медведев принял участие в саммите в БангкокеДмитрий Медведев принял участие в саммите в БангкокеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о заявлении, которое сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Напомним, в интервью казахскому информационному агентству Хабар Лукашенко сказал, что Отечественная война 1812 года и Великая Отечественная война - это были «чужие войны», в которые Белоруссию «втянули».

Медведев назвал такие заявления странными и напомнил, что защита своих территорий не может считаться «чужими войнами».

- Мне кажется, что ни в коем случае мы не должны бросать хоть какую-то тень на подвиг наших предков, которые защищали свою землю, жили на территории современной России, Белоруссии, они защищали ведь свою землю от захватчиков. Наши отцы и деды защищали свою землю, это не «участие в чужих войнах», - приводит слова премьер-министра ТАСС.

Дмитрий Медведев провел после участия в саммите пресс-конференцию в Бангкоке. Вопрос об отношении премьер-министра к заявлению главы Белоруссии задали Медведеву иностранные журналисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Полетит если только с верхнего этажа»: В Сети высмеяли «не сбиваемую» сверхзвуковую украинскую ракету
Гонкуровскую премию получил писатель Жан-Поль Дюбуа
Пожар в аэропорту Эребуни в Армении не затронул российскую авиабазу
«Это позорит наших военных»: В Конгрессе США обвинили Трампа в захвате сирийской нефти
В МИД Украины требуют от России вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
Полицейские проверяют ГУМ на Красной площади после звонка о минировании здания
Грабители со стрельбой отобрали у москвича 20 сноубордов
Лучшей российской певицей по версии MTV стала украинка Maruv
Гарет Бэйл получил от Зидана разрешение покинуть стадион до финального свистка
Россиянку осудили на 17 лет за ввоз центнера экстази в Белоруссию
Киев и ДНР не смогли развести силы в Петровском
В России к приставам подали самый крупный иск о моральном ущербе за всю историю на 100 трлн рублей
В Турции рассказали о втором этапе поставок российских систем ПВО С-400
НАСА: Американский грузовой корабль Cygnus с 3,7 тоннами груза прибыл на МКС
Эксперты составили рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В Москве у безработного мужчины угнали Mercedes почти за пять миллионов рублей