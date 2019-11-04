2019-11-04T16:52:13+03:00
Происшествия

Пожар в аэропорту Эребуни в Армении не затронул российскую авиабазу

Ранее в СМИ появилась информация, что загорелся российский ангар
Юлия САЛЬНИКОВА
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Авиабаза работает в штатном режимеАвиабаза работает в штатном режимеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Южном военном округе опровергли информацию о пожаре в российской авиабазе в Армении Ранее поступила информация, что в аэропорту Эребуни вспыхнул огонь, один из объектов, которые якобы пострадали – российский ангар, у которого загорелась крыша. Как выяснилось позже, авиабаза цела и не пострадала в результате пожара.

- Пожар на территории аэропорта Эребуни Республики Армения произошел не в расположении российской авиабазы Южного военного округа, - сообщили в ведомстве. Слова приводит РИА Новости.

Что касается российской авиабазы, то работу ее ЧП не нарушило, ущерб ангару не нанесен.

Пламя в понедельник 4 ноября тушили 10 пожарных расчетов МЧС и сотрудники Центра кризисного управления. О пострадавших информации не поступало. В пресс-службе МЧС Еревана сообщили, что пожар уже удалось потушить. Причину происшествия назовут после экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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