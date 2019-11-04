2019-11-04T17:07:39+03:00
В мире

Гонкуровскую премию получил писатель Жан-Поль Дюбуа

Во Франции вручили награды в области литературы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Лучшей книгой Франции стал роман о заключенномЛучшей книгой Франции стал роман о заключенномФото: Евгения ГУСЕВА
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Французский писатель Жан-Поль Дюбуа стал обладателем знаменитой премии в области литературы. Имя победителя Гонкуровской премии назвали в понедельник 4 ноября. Дюбуа жюри выбрали член жюри большинством голосов. На конкурсе он представил свой роман «Не все люди живут одинаково». Это история о человеке. Который был осужден за преступление и отбывает наказание в одной из монреальских тюрем. Читателя ждет рассказ от лица заключенного, главный герой размышляет о своей жизни до и после попадания за решетку.

Кстати, Дюбуа опытный участник литературных конкурсов. Он уже претендовал на победу в Гонкуровской премии. За роман «Французская жизнь» получил ряд других наград в области литературы.

Как сообщает CNews, победитель Гонкуровской премии получает денежную премию в 10 евро, а главное возможность заключить выгодные контракты и продолжить карьеру, но уже на другом уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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