2019-11-04T17:55:39+03:00
Спорт

Гус Тиль вернулся в стартовый состав "Спартака" в матче с тульским "Арсеналом"

Немец Шюррле вовсе оказался вне заявки на игру 15 тура чемпионата России
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Голландский полузащитник Гус Тиль начнет игру с первых минут.Голландский полузащитник Гус Тиль начнет игру с первых минут.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 4 ноября, в Москве на стадионе "Открытие Арена" будет сыгран последний матч 15 тура чемпионата России по футболу. Игрой между столичным "Спартаком" и тульским "Арсеналом" закроется первая половина сезона первенства страны в Премьер-Лиге. И хозяева поля огласили стартовый состав на игру против туляков. С первых минут у команды Доменико Тедеско сыграет голландский полузащитник Гус Тиль, давно не игравший за "Спартак". При этом, чемпион мира 2014 года немец Андре Шюррле остался вне заявки на матч.

Стартовый состав Спартака на игру против Арсенал Тула: Максименко, Жиго, Айртон, Тиль, Мирзов, Джикия (к), Ларссон, Мельгарехо, Кутепов, Зобнин, Джано.

Запасные Спартака на игру против Арсенал Тула: Ребров, Гулиев, Понсе, Игнатов, Крал, Ещенко, Умяров, Рассказов.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Арсенал Тула. Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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