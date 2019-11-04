Мужчина поспорил с другом, что съест 50 яиц, и умер

СЕГОДНЯ 17:55 2019-11-04T18:00:14+03:00

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Спор о яйцах убил мужчину. Как пишет Daily Mail, 43-летний житель Индии Субхаш Ядав вместе с приятелем отправился на местный базар. Между ними завязался спор, Ядав уверял друга, что сможет съесть за раз полсотни яиц. Приятель сомневался. Тогда решили подкрепить пари денежным призом в 2000 рупий (21 фунт стерлингов).

Когда на кону была честь и деньги, мужчина принялся поедать оно яйцо за другим. После 42 съеденного яйца он потерял сознание. Испуганный приятель вызвал медиков. Пострадавшего доставили в больницу, но вскоре семье и приятелю Субхаша Ядава объявили, что пациент умер. Официальной причиной назвали переедание.

Ранее аналитики выяснили, что россияне лидируют по потреблению яиц в мире, больше нас едят только в Китае. В год каждый житель страны съедает 280 яиц, тогда как рекомендованная врачами норма - 260.

ИСТОЧНИК KP.RU