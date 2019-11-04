2019-11-04T19:52:42+03:00
В мире

В ЛНР погиб народный полицейский в результате обстрела с украинской стороны

Выстрелы произвели по району населенного пункта Донецкий
Юлия САЛЬНИКОВА
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В ЛНР просят ОБСЕ разобраться в произошедшемВ ЛНР просят ОБСЕ разобраться в произошедшемФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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В результате обстрела с украинской стороны был убит народный полицейский ЛНР. Об этом в понедельник 4 ноября сообщил начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий. Он выразил соболезнования семье погибшего, а также призвал наблюдателей ОБСЕ дать правовую оценку случившегося.

- В 15.05 боевики 14-й бригады ВСУ произвели десять выстрелов из вооружения БМП-1 по району населенного пункта Донецкий, - приводит слова Осадчего РИА Новости.

Напомним, 4 ноября должно было состояться разведение сил на линии соприкосновения в Петровском. Однако, после того, как бойцы ДНР подали ракетный сигнал в знак своей готовности к отводу сил, с украинской стороны такого сигнала не прозвучало. Политолог оценил произошедшее, как давление националистов на правительство Украины - Киев побоялся угроз радикалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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