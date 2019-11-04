Трампа заставляют сдать налоговые декларации прокуратуру Манхэтена

СЕГОДНЯ 20:31 2019-11-04T20:33:18+03:00

Благодаря документам хотят узнать, платил ли во время предвыборной кампании Трамп двум женщинам, которых подозревают в близкой связи с ним

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Апелляционный суд постановил, что Трамп должен предоставить окружному прокурору Манхэттена Сайрусу Вэнсу свои налоговые декларации. Речь идет о документах, когда Трамп еще не был президентом США - итого декларации за восемь лет. Особый интерес у прокуратуры вызывает год, когда состоялись выборы. В частности, платил и Трамп через свою фирму двум женщинам – порнозвезде Шторми Дениэлс и экс-Playboy модели Карен Макдугал. Во время предвыборной кампании всплыла информация о близких отношениях кандидата в президента Трампа с указанными женщинами. Но скандал быстро затих. Теперь прокуратура округа хочет проверить, не было ли выплат дамам со счета компании или через адвокатов Трампа.

Как сообщает NBC, адвокат президента Джей Секулоу будет подавать апелляцию в Верховный суд – предоставлять налоговые декларации главе Белого дома очень не хочется.

ИСТОЧНИК KP.RU