Президент уволил 11 генералов МВД, СК и МЧС

СЕГОДНЯ 21:02 2019-11-04T21:07:16+03:00

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Владимир Путин освободил от должности 11 генералов. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В частности, уволены шесть генералов МЧС, один из Следственного комитета России. Что касается МВД, то от должностей освобождены четыре генерала.

Один из них – Александр Мельников. Первого заместителя начальника Главного управления охраны общественного порядка МВД РФ генерал-майора полиции арестовали по подозрению в мошенничестве – за «помощь» в закрытии уголовного дела он, как предполагает следствие, хотел получить в качестве благодарности 100 миллионов рублей. Из этой суммы 30 миллионов (аванс), ему передали первым траншем. В сентябре генерала арестовали.

Согласно указу, подписанному 4 ноября, президент назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Игоря Кобзева замглавы МЧС России - главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору. Заместителем начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу станет полковник полиции Дмитрий Баранов.

ИСТОЧНИК KP.RU