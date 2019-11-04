Вслед за ЕС Украина, Черногория, Албания и Норвегия продлили санкции против России

СЕГОДНЯ 21:19 2019-11-04T21:24:42+03:00

В документе сказано о «индивидуальных ограничениях» для 170 человек и 44 компаний

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Четыре страны присоединились к продлению антироссийских санкций после того, как Евросоюз принял такое решение в отношении РФ 13 сентября.

На полгода ЕС продлевает индивидуальные санкции против 170 человек. Также ограничения коснутся 44 российских компаний. Представителям из этого санкционного списка запрещен въезд в страны Евросоюза, активы этих россиян в странах Европы замораживают на срок действия ограничений, с учетом продления - это 15 марта 2020 года.

- Страны - кандидаты на вступление в ЕС- Черногория и Албания, страна - член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению, - приводит слова главы дипломатии ЕС Федерики Могерини ТАСС.

Четыре страны, как и ЕС, продлевают антироссийские санкции на срок в полгода. Причем среди этих 170 человек не только россияне, есть и украинцы – в основном это представители ДНР и ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU