Демократы опубликовали первую часть расшифровок показаний по делу импичмента Трампа

СЕГОДНЯ 22:29 2019-11-04T22:35:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В конгрессе США демократ опубликовали расшифровки показаний по делу об импичменте президента. Напомним, демократы давние соперники республиканца Трампа, попытки убрать его из Белого дома они принимают с момента избрания Трампа президентом. Разговор его с Зеленским оказался демократам на руку, в раскручивании истории они принимали активно участие, как и в инициировании импичмента.

Теперь предоставили расшифровку допроса. Напомним, Комитет палаты представителей США допрашивает по «украинскому делу» ряд свидетелей. В частности, уже дали показания экс-посол США на Украине Мэри Йованович и бывший советник госсекретаря Майкл Маккинли. Их ответы и были опубликованы. На очереди расшифровка допроса бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и бывшего посла США в ЕС Гордона Сондерленда.

- Показания послов Йовановича и Маккинли также демонстрируют загрязнение внешней политики США нерегулярным обратным каналом, который стремился продвигать личные и политические интересы президента, и серьезные опасения, которые эта деятельность вызвала у нашего правительства, - сказано на сайте Комитета палаты представителей по разведке.

Дональд Трамп в ответ молчать не стал. Он призвал "прочитать стенограмму", намекая, что там не может быть ничего его компрометирующего:

- Информатор дал ложную информацию и имел дело с коррумпированным политиком Шиффом. Он должен быть выдвинут для дачи показаний. Письменные ответы не принимаются! Где второй осведомитель? Он исчез после того, как я выпустил стенограмму. Он вообще существует? Где информатор? Против! - написал в твиттер американский президент.

ИСТОЧНИК KP.RU