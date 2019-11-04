2019-11-04T22:52:08+03:00
В мире

МВФ назвал страну с самой быстроразвивающейся экономикой

По прогнозам международного валютного фонда скачок на 86 процентов может совершить экономика Гайаны
Юлия САЛЬНИКОВА
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Благодаря добыче нефти ВВП Гайаны может достичь к 2025 году 15 миллиардов долларовБлагодаря добыче нефти ВВП Гайаны может достичь к 2025 году 15 миллиардов долларовФото: Дарья ПУТЕЙКО
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В 14 раз обойти Китай по развитию экономики сможет небольшая южноамериканская страна Гайана. Агентство Bloomberg приводит данные МВФ по прогнозу на 2020 год. Оказывается, ставку делают как раз на Гайану – рост экономики здесь вероятно составит по итогам года 86 процентов. Таких показателей удастся достичь благодаря нефти, точнее, благодаря разработкам американской энергетической группой Exxon Mobil нефтяных месторождений.

В 2019 году рост для этой страны составил всего 4,4 процента. Однако, в МВФ считают, что объемы добычи нефти будут расти и к 2025 году в сутки будут добывать 750 тысяч баррелей. Таким образом ВВП страны в годовом исчислении может достичь 15 млрд долларов (сейчас 4 миллиарда долларов).

Ранее в МВФ при оценке ВВП России пришли к выводу, что развитие экономики тормозят санкции и падение цен на нефть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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