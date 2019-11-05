2019-11-05T09:21:35+03:00
Наука

«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства

Второй земной аппарат покинул Солнечную систему еще в прошлом году [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Вояджер-2» прислал данные«Вояджер-2» прислал данныеФото: Twitter.com
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Более 40 лет после запуска станция «Вояджер-2» (Voyager 2) с «Золотой пластинкой» на борту вышел в межзвездное пространство и передал первые данные, сообщило NASA.

«Два сигнала из межзвездного пространства! Новое исследование показывает, что совокупность этих результатов помогает нарисовать картину этой космической "прибрежной полосы", где заканчивается окружающая среда, созданная нашим Солнцем, и начинается огромный океан пространства», - сообщает NASA в Twitter.

Напомним, аппарат был запущен в космос 20 августа 1977 года. В прошлом году Вояджер-2 отлетел от Земли почти на 18 миллиардов километров и покинул внешние области так называемой гелиосферы, чтобы оказаться в межзвездном пространстве. Потребовалось еще один год, чтобы дождаться, когда сообщение с зонда достигло нашей планеты.

Результаты поступили с пяти приборов Вояджера-2: приборов для изучения плазмы, двух регистраторов частиц в разных энергетических диапазонах и детектора магнитного поля.

Зонд "Вояджер" выходит в межзвездное пространство.Мир на пороге новых открытий, аппарат запущенный в 1977 году приблизился к самой границе Солнечной системы. Там начинается полностью неизведанная зона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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