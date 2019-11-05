2019-11-05T10:16:01+03:00
Звезды

Анджелину Джоли и Ричарда Мэддена эвакуировали со съемочной площадки из-за обнаруженной бомбы

Взрывчатое вещество могло остаться со времен Второй мировой войны
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Анджелину Джоли и Ричарда МэдденаАнджелину Джоли и Ричарда МэдденаФото: EAST NEWS
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В понедельник, 4 ноября, пришлось прервать съемки фильма «Вечные» (Eternals) на Канарских островах. Причина - обнаруженная на съемочной площадке бомба. Эвакуировали всех актеров, том числе Анджелину Джоли и Ричарда Мэддена.

«Очевидно, это было ужасно — мина лежала там нетронутой в течение десятилетий, но кто знает, что могло бы произойти, если бы ее потревожили. Некоторые из самых больших звезд в мире были на съемочной площадке. К счастью, эксперты справились с этим», — приводит слова источника с места событий издание The Sun.

В фильме Marvel «Вечные» Анджелина Джоли получила роль супергероини. Кинолента рассказывает о расах могущественных существ – Вечных и Девиантах. Их создали инопланетные богоподобные существа Целестиалы в ходе экспериментов над человеком. Картина должна выйти в широкий прокат должна уже в ноябре следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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