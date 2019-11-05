Альфа-банк начал внутреннее расследование утечки данных 15 клиентов

СЕГОДНЯ 10:48 2019-11-05T10:48:00+03:00

В пресс-службе банка заверили, что средствам на счетах ничего не угрожает. Фото: REUTERS

В кредитной организации сообщили, что инцидент не имеет отношение к нарушению защиты корпоративной информации

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Альфа-банк проводит внутреннее расследование по поводу утечки персональных данных клиентов.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации, утечка данных не имеет отношения к нарушению защиты корпоративной информации.

По данным Альфа-банка, информации о 15 клиентах была распространена незаконно. Подчеркивается, что средствам на их банковских счетах ничего не угрожает.

Напомним, в конце октября эксперты по кибербезопасности зафиксировали крупнейшую за последние несколько лет в мире утечку данных с банковских карт. Специалисты международной компании Group-IB обнаружили в интернете базу с информацией о 1,3 миллиона пользователей банковских услуг. При этом почти все находящиеся в документе карты принадлежат клиентам индийских банков и выданы одной финансовой организацией. Хакеры просят за опубликованную базу данных 130 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU