Альфа-банк начал внутреннее расследование утечки данных 15 клиентов
Альфа-банк проводит внутреннее расследование по поводу утечки персональных данных клиентов.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации, утечка данных не имеет отношения к нарушению защиты корпоративной информации.
По данным Альфа-банка, информации о 15 клиентах была распространена незаконно. Подчеркивается, что средствам на их банковских счетах ничего не угрожает.
Напомним, в конце октября эксперты по кибербезопасности зафиксировали крупнейшую за последние несколько лет в мире утечку данных с банковских карт. Специалисты международной компании Group-IB обнаружили в интернете базу с информацией о 1,3 миллиона пользователей банковских услуг. При этом почти все находящиеся в документе карты принадлежат клиентам индийских банков и выданы одной финансовой организацией. Хакеры просят за опубликованную базу данных 130 миллионов долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU