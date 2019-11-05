Настоящая дружба: кот и хомяк стали неразлучными товарищами
Дружба между котом и собакой не такое уж редкое явление. А вот чтобы приятельствовали кот и грызун – это редкость. Тем не менее, такие случаи в природе встречаются. Недавно в Сети появился ролик, который в очередной раз доказывает, что для настоящего чувства не существует границ и рамок.
Этот кот вовсе не является мучителем и не представляет никакой опасности для домашнего хомяка. Между питомцами установились отношения, которые наполнены заботой и взаимовыручкой.
Стоит хомяку захотеть на волю, как кот спешит на помощь. Самому грызуну не выбраться из коробки, а вот благодаря верному другу свобода уже не кажется такой недоступной.
Кот с легкостью пересаживает хомяка через бортик и помогает перебраться на волю. Что происходит дальше между домашними питомцами, не ясно, но видимо подобные случаи взаимопомощи у них регулярны, так как хомяк совсем не боится своего хищного друга, пишет Ридус.
Кот помог хомяку выбраться на свободу.
ИСТОЧНИК KP.RU