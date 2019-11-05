Настоящая дружба: кот и хомяк стали неразлучными товарищами

СЕГОДНЯ 11:49 2019-11-05T11:49:46+03:00

Дружба между котом и грызуном случается редко, но если уж случается, то самая настоящая

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Дружба между котом и собакой не такое уж редкое явление. А вот чтобы приятельствовали кот и грызун – это редкость. Тем не менее, такие случаи в природе встречаются. Недавно в Сети появился ролик, который в очередной раз доказывает, что для настоящего чувства не существует границ и рамок.

Этот кот вовсе не является мучителем и не представляет никакой опасности для домашнего хомяка. Между питомцами установились отношения, которые наполнены заботой и взаимовыручкой.

Стоит хомяку захотеть на волю, как кот спешит на помощь. Самому грызуну не выбраться из коробки, а вот благодаря верному другу свобода уже не кажется такой недоступной.

Кот с легкостью пересаживает хомяка через бортик и помогает перебраться на волю. Что происходит дальше между домашними питомцами, не ясно, но видимо подобные случаи взаимопомощи у них регулярны, так как хомяк совсем не боится своего хищного друга, пишет Ридус.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/741899" frameborder="0"></iframe> Кот помог хомяку выбраться на свободу.

ИСТОЧНИК KP.RU