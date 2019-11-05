2019-11-05T11:44:24+03:00
В мире

Помпео рассказал об угрозе со стороны Китая

Госсекретарь США заявил, что Трамп понял риски, связанные с Пекином
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ПомпеоПомпеоФото: REUTERS
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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп признал угрозу, связанную с Коммунистической партией Китая, которая проявляет враждебность по отношению к США и американским ценностям. Такое заявление сделал американский госсекретарь Майк Помпео.

«Мы должны убедиться в том, что мир понимает риски, связанные с КПК, и последствия, которые мы, честно говоря, допускали в течение долгого времени. Хорошие новости заключаются в том, что президент Трамп признал эту угрозу», - заявил госсекретарь США в интервью телеканалу Fox Business.

Однако Помпео отметил, что Вашингтона и Пекин должны сотрудничать в некоторых аспектах. Так, по его словам, торговое соглашение «имеет смысл» для обеих сторон.

Напомним, 1 ноября в ходе телефонных переговоров КНР и США согласовали основные пункты торгового соглашения. Незадолго до этого глава Белого дома сообщил о планах подписать первую фазу соглашения, составляющей 60% от общей суммы сделки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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