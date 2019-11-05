2019-11-05T12:06:08+03:00
Общество

Названы самые интересные профессии для россиян

Самой привлекательной оказалась работа дизайнеров
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Россияне назвали самые интересные профессииРоссияне назвали самые интересные профессииФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Самым интересным направлением россияне назвали работу дизайнера. Более 31% респондентов считают эту профессию творческой и креативной. Такие данные приводят аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру».

На втором месте списка интересных профессий расположилась журналистика. Познавательной работу сотрудников СМИ считают 28,9% опрошенных.

Кроме того, интересными направлениями респонденты назвали профессии артиста (23,8%), врача (22,1%), учёного (20,4%) и пилота (20,3%), передает RT.

А вот распространенные профессии из сферы услуг большая часть опрошенных считает не интересными. Так, в меньшей степени интересной россияне назвали работу официанта (1,5%), курьера (2,6%) и продавца (5,2%). Кроме того, не интересной россияне признали работу полицейского (8,8%) и финансиста (9,9%).

При этом на вопрос, считают ли респонденты интересной свою собственную работу, большая часть опрошенных ответила утвердительно, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
Номера в гостиницах подешевели за год почти на 20 процентов
США начали строительство военных баз в нефтяных регионах Сирии
84 процента педагогов не справляются со стрессом
Эстония отказала в пролете самолету с российским вице-премьером
Неплатежи бизнеса за вывоз отходов выросли до 70 %
Дайверы обнаружили на дне моря бутылки с редким алкоголем
В России появился инновационный материал для лечения ожогов
Настоящая дружба: кот и хомяк стали неразлучными товарищами
Помпео рассказал об угрозе со стороны Китая
Иран продолжает сокращать обязательства по ядерной сделке
Названы виды рака, которые чаще всего заканчиваются смертью
Альфа-банк начал внутреннее расследование утечки данных 15 клиентов
Принцесса Диана до родов скрывала от Чарльза пол второго ребенка