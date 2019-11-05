Названы самые интересные профессии для россиян

СЕГОДНЯ 12:06 2019-11-05T12:06:08+03:00

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Самым интересным направлением россияне назвали работу дизайнера. Более 31% респондентов считают эту профессию творческой и креативной. Такие данные приводят аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру».

На втором месте списка интересных профессий расположилась журналистика. Познавательной работу сотрудников СМИ считают 28,9% опрошенных.

Кроме того, интересными направлениями респонденты назвали профессии артиста (23,8%), врача (22,1%), учёного (20,4%) и пилота (20,3%), передает RT.

А вот распространенные профессии из сферы услуг большая часть опрошенных считает не интересными. Так, в меньшей степени интересной россияне назвали работу официанта (1,5%), курьера (2,6%) и продавца (5,2%). Кроме того, не интересной россияне признали работу полицейского (8,8%) и финансиста (9,9%).

При этом на вопрос, считают ли респонденты интересной свою собственную работу, большая часть опрошенных ответила утвердительно, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU