В России появился инновационный материал для лечения ожогов

СЕГОДНЯ 12:07 2019-11-05T12:07:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В России разработан инновационный материал для лечения ожогов. Покров снижает риск возникновения инфекционных осложнений и сокращает время выздоровления больных тканей.

Современная ткань представляет собой композицию коллагена и биоаналога белка человека лактоферрина, обнаруженного в грудном молоке. Бактерицидные свойства этого природного компонента оберегают новорожденного от инфекций, пока он не приобретает свой устойчивый иммунитет. В случае с ожогами технология работает так же, ускоряя процесс заживления ран почти на две недели.

Биоаналог белка лактоферрина человека был создан в Институте биологии гена РАН, а специалистам Сеченовского университета удалось соединить – его с коллагеном.

- Ожоговые и глубокие раны долго заживают, потому что на этих участках нет сосудо, а значит нет пути для поступления крови. Когда система налаживается, первым делом поступают нейтрофилы, которые содержат лактоферрин. А благодаря пластине, мы сможем поставлять белок снаружи, - рассказывает News.ru ведущий научный сотрудник Института биологии гена РАН Игорь Гольдман.

Применять новинку можно в клинической и экспериментальной хирургии, а также в трансплантологии, дерматологии и комбустиологии (ожоговой медицине).

ИСТОЧНИК KP.RU