2019-11-05T12:22:25+03:00
Общество

Неплатежи бизнеса за вывоз отходов выросли до 70 %

Гендиректор Российского экологического оператора рассказал, что некоторые компании направляют свои отходы «непонятно куда», а плата за это переходит населению
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев. Фото: Предоставлено пресс-службой Министерства инвестиций и инноваций МОГлава Российского экологического оператора Денис Буцаев. Фото: Предоставлено пресс-службой Министерства инвестиций и инноваций МО
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Уровень неплатежей за вывоз отходов со стороны населения составляет от 20 до 35%, а со стороны предпринимателей - от 65 до 70%. Об этом рассказал гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

«В отношении физических лиц мы видим улучшение ситуации. В отношении юридических лиц ничего не меняется, и это нас серьезно настораживает», - сказал глава РАО в интервью РБК

Гендиректор отметил, что некоторые компании направляют свои отходы «непонятно куда», а плата за это переходит населению. Одной из мер борьбы с этой проблемой Буцаев назвал автоматическое присоединение юридических лиц к договорам с региональными операторами по обращению с мусором.

Он также отметил, что некоторые региональные операторы "испытывают определенные сложности", однако в целом трудности были заложены изначально в бизнес-планы. "Уровень банкротств в отрасли пока даже не среднероссийский," - подчеркнул Буцаев.

Ранее Глава РЭО предложил экономически поощрять раздельный сбор отходов. По его словам, это должно касаться как работы с предпринимателями, так и с населением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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