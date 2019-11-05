2019-11-05T13:16:14+03:00
Экономика

Номера в гостиницах подешевели за год почти на 20 процентов

В среднем номер в отечественном отеле стоит 5 600 рублей
Елена АКИМОВА
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Цены в российских гостиницах упали почти на 20 процентовЦены в российских гостиницах упали почти на 20 процентовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За год стоимость номеров в отечественных отелях снизилась почти на 20 процентов. Теперь средняя цена в сутки за номер составляет 5600 рублей.

Такие данные «Известиям» сообщили в международных консалтинговых компаниях.

Глобальнее всего снижение произошло в Москве и Санкт-Петербурге и Сочи. Падение составило от 17 до 55 процентов. Наибольший показатель пришелся на столицу (цена за сутки 7,1 тыс.рублей), а вот Сочи и Санкт-Петербург упали на 19 (7,5 тыс.рублей)и 17 % (9,3 тыс.рублей) соответственно

Согласно статистике Росстата, которая ведётся с 2002 года, ежегодно в стране прибавлялось примерно по 1 тыс. отелей. А за 2016-2018 годы их число выросло почти на 8 тыс. (до 28 тыс.). За 2019 год данных пока нет.

Анализируя ситуацию аналитики высказывают предположения, что в ближайшее время может быть рост на стоимость услуг отелей в пределах 5 процентов.

Столице нужны новые небольшие гостиницы средней и высокой ценовой категории на 100–120 номеров, кроме того, есть потенциал у сегмент luxury-отелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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