2019-11-05T13:58:53+03:00
Экономика

Пенсионные накопления предлагают тратить на улучшения жилья

Такую инициативу обсуждают в Госдуме
Елена АКИМОВА
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Пенсионные накопления разрешат тратить на улучшение жилищных условийПенсионные накопления разрешат тратить на улучшение жилищных условийФото: Евгения ГУСЕВА
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Депутаты предлагают разрешить тратить пенсионные накопления россиян на улучшение жилищных условий. Такие права передадут участникам негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Помимо жилья, средства можно будет направлять на другие значимые для человека нужды.

В Госдуме отмечают, что нововведение коснется системы гарантированного пенсионного продукта (ГПП).

—Предполагается, что люди получат свои накопления в собственность и должны иметь право распоряжаться ими с максимальной отдачей и эффективностью, — пояснил «Известиям» глава рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных накоплений Дмитрий Скриванов.

Данный подход сделает пенсионные продукты привлекательными для населения, к тому же, они станут действительно полезными. А вот условия, на которых будут предоставляться средства, пока не обсуждались, их еще предстоит уточнять.

В Минфине отметили, что готовы обсудить данные предложения, пока же использование данных средств возможно только в рамках дорогостоящего лечения.

- Россияне должны иметь доступ к своим накоплениям в определенных жизненных ситуациях, — согласен гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.

По его мнению, необходимо составить перечень ситуаций, которые будут гарантировать получение средств. Благодаря этому, человек будет осознавать, что он остается собственником накоплений.

Ранее власти представили новый проект, призванный улучшить положение пенсионеров в стране. Называется он гарантированный пенсионный план. ГПП предполагает, что россияне сами будут решать, сколько откладывать на старость. Самое главное - пенсионные накопления россиян больше не будут сгорать.

- Это может быть один процент от зарплаты, а может хоть 100, - сказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

А может и 0 — ГПП дело добровольное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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