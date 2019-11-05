2019-11-05T13:44:36+03:00
Происшествия

Путину докладывают о ходе расследования убийства начальника центра «Э» Ингушетии

В Кремле сообщили, что заказчики и исполнители этого преступления должны быть найдены
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путину докладывают о ходе расследования убийства начальника центра «Э»Путину докладывают о ходе расследования убийства начальника центра «Э»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президенту России Владимиру Путину докладывают о ходе расследования «резонансного» убийства начальника центра по борьбе с экстремизмом (Центра «Э») Министерства внутренних дел по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, докладывалось об убийстве. Давать оценки СК по истечении нескольких дней абсолютно неверно. Дело резонансное», - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, в Кремле исходят из того, что заказчики и исполнители этого преступления должны быть найдены.

Как писал сайт kp.ru, начальника центра по борьбе с экстремизмом и его родной брат были убиты 2 ноября. Преступник ждал их около дома и сделал не менее десяти выстрелов.

На данный момент в розыске находятся три человека. Вероятнее они уже находятся за пределами Москвы. Приоритетной является версия связи убийства с профессиональной деятельностью Эльджаркиева. Ранее на него уже было покушение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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