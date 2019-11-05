Беспилотники установят зонд над Калининградом

СЕГОДНЯ 13:56 2019-11-05T13:56:59+03:00

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Калининград будет находиться под защитой беспилотников. Российскую группировку войск пополнят дроны «Форпост», а со временем «Орион» и «Корсар».

БПЛА станут патрулировать побережье и акваторию Балтийского моря, а в случае угрозы находить цели противников и наводить на них ударные самолеты.

Новый отряд БПЛА, оснащенный аппаратами «Форпост», входит в состав 689-го истребительного авиаполка. Беспилотник имеет вес до 450 кг и может непрерывно находиться в воздухе 17 часов. Дальность полета – 5 тысяч метров, а радиус охвата – 250 км. от базирования оператора.

Предполагается, что дроны смогут менять другу друга и патрулировать Балтику круглосуточно. Еще один огромный плюс «Форпоста» - он может использоваться в любую погоду.

К тому же, использование беспилотников для контроля за границами - это гораздо дешевле, чем разведывательные самолеты.

Помимо «Форпостов» в парке отряда БПЛА появятся «Орионы». Это разведывательно-ударный беспилотник, который может нести до 200 кг груза, в том числе боеприпасов.

Беспилотный «Корсар» — один из самых загадочных дронов в арсенале российских военных. Внешне он походит на «Форпост», но гораздо тяжелее и больше по размерам. На борту имеется радиолокатор и средства радиоэлектронной борьбы, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU