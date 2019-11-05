В Кремле взывает «большое беспокойство» срыв разведения сил в Донбассе

СЕГОДНЯ 14:06 2019-11-05T14:06:20+03:00

Песков также сообщил, что Путин выступает за продолжения переговоров в «нормандском формате»

Изменить размер текста: A A

Москва рассчитывает, что разведение сил на линии соприкосновения в Петровском в Донбассе будет завершено, поскольку срыв этого процесса вызывает большое беспокойство. Такое заявление делал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию. Безусловно, любые сообщения о том, то разведение сил срывается, вызывает глубокую обеспокоенность. Мы надеемся, что, несмотря на трудности, процесс будет завершен, финализирован», - сказал представитель Кремля.

Песков сообщил, что Москва и президент России Владимир Путин выступает за приложение в формате «нормандской четверки», но саммит должен быть хорошо подготовлен «для обеспечения соответствующей результативности», а также отметил, что «неправильно вести ее в публичном режиме».

Напомним, 4 ноября вновь сорвалось разведение войск на последнем пилотном участке на линии соприкосновения в Петровском в Донбассе. При этом именно разведение сил является одной из основных условий проведения саммита "нормандской четверки".

ИСТОЧНИК KP.RU