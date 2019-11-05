2019-11-05T14:22:23+03:00
Общество

В Кремле рассказали, когда пройдет «прямая линия» с Путиным

Дмитрий Песков также назвал сроки проведения Послания президента Федеральному Собранию
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Кремле рассказали, когда пройдет «прямая линия» с ПутинымВ Кремле рассказали, когда пройдет «прямая линия» с ПутинымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, когда пройдет следующая «Прямая линия» с главой нашего государства Владимиром Путиным. По его словам, российский лидер пообщается с гражданами страны и ответит на их вопросы летом 2020 года.

«"Прямая линия" летом будет», - сказал представитель Кремля.

Песков также сообщил, что традиционное Послание президента Федеральному Собранию может быть не в конце этого года, а в начале следующего.

Как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь российского президента рассказал о самых популярных вопросах, поступившие от граждан к «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Он сообщил, что больше всего россиян волнуют вопросы, касающиеся сферы здравоохранения.

Напомним, в этом году 20 июня состоялась 17-ая по счету «Прямая линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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