2019-11-05T14:43:24+03:00
Общество

RT проведет стрим с участием экс-юриста ФБК

Соведущей Серуканова станет Леся Рябцева
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В эфире RT пройдет стрим с участием Серуканова. ФОТО Zuma/TASSВ эфире RT пройдет стрим с участием Серуканова. ФОТО Zuma/TASS
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Вечером в среду, 6 ноября, RT в прямом эфире проведет стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу». В программе примет участие бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Виталий Серуканов, а его соведущей станет журналист Леся Рябцева.

Эфир на на YouTube-канале RT начнется после 21:00.

Напомним, 1 ноября Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внес ФБК в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных объектов. В этот список Фонд был внесен 9 октября текущего года.

Ранее Виталий Серуканов, бывший замглавы московского штаба Навального и юрист его фонда побывал в редакции KP.Ru и поделился сенсационными подробностями «борца с коррупцией». Экс-юрист рассказал о заказных расследованиях блогера, а также о его договорах с иностранными компаниями.

«Ушел от него сам, просто в разгар его провальной «президентской» кампании конца 2017-го - начала 2018-го все надоело. Все это накопилось, а в фонде любят только лоялистов. Если у тебя есть своя голова на плечах, тебе там места нет», - рассказал Серуканов kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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