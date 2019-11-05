В Кремле рассказали о позиции Москвы по транзиту газа

СЕГОДНЯ 15:09 2019-11-05T15:09:50+03:00

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Позиция Москвы по вопросу транзита газа на Украина не изменилась и была ранее озвучена президентом России Владимиром Путиным на пресс-конференции в Будапеште по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Здесь с тех пор, как президент Путин изложил свое отношение к этому вопросу на пресс-конференции в Будапеште, ничего не изменилось», - сказал представитель Кремля.

Напомним, на пресс-конференции 30 октября российский лидер призвал обнулить «абсурдные» претензии по транзиту газа между «Нафтогазом Украина» и «Газпромом». При этом сообщил о готовности Москвы поставлять Киеву газ по сниженным ценам при условии, что все условия украинская сторона сможет выполнить. В то же время глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что незалежной необходимо имплементировать европейские нормы в свое законодательство.

ИСТОЧНИК KP.RU