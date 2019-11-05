2019-11-05T15:09:50+03:00
Политика

В Кремле рассказали о позиции Москвы по транзиту газа

Песков подчеркнул, что ранее Путин уже говорил о проблеме решения газового вопроса
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Кремле рассказали о позиции Москвы по транзиту газаВ Кремле рассказали о позиции Москвы по транзиту газаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Позиция Москвы по вопросу транзита газа на Украина не изменилась и была ранее озвучена президентом России Владимиром Путиным на пресс-конференции в Будапеште по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Здесь с тех пор, как президент Путин изложил свое отношение к этому вопросу на пресс-конференции в Будапеште, ничего не изменилось», - сказал представитель Кремля.

Напомним, на пресс-конференции 30 октября российский лидер призвал обнулить «абсурдные» претензии по транзиту газа между «Нафтогазом Украина» и «Газпромом». При этом сообщил о готовности Москвы поставлять Киеву газ по сниженным ценам при условии, что все условия украинская сторона сможет выполнить. В то же время глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что незалежной необходимо имплементировать европейские нормы в свое законодательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Президент назначил российским послом в Лондоне Андрея Келина
Путин: «Пещерные русофобы и националисты объявили войну русскому языку»
Подозреваемый в подготовке теракта в Москве признал вину
Financial Times: США планирует отменить пошлины на одежду и мониторы из Китая
ЦБ выпустил монеты, посвященные мультфильму «Дед мороз и лето»
Умер генерал Наговицын: Во время пятидневной войны в Южной Осетии он ежедневно докладывал о ходе конфликта
Эрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов из зоны безопасности в Сирии
Эксперт объяснил, почему российские средства РЭБ лучше американских
В МИД РФ назвали неприемлемым строительство американских баз в Сирии
RT проведет стрим с участием экс-юриста ФБК
Кремль: выход США из Парижского соглашения подорвет этот договор
В Кремле рассказали, когда пройдет «прямая линия» с Путиным