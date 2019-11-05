2019-11-05T17:20:22+03:00
В мире

Швейцарская компания требует от Украины возместить ущерб из-за задержки танкера Mriya

Плавательное судно должно было доставить топливо для Румынии
Юлия САЛЬНИКОВА
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Раньше танкер плавал под другим именем - "Вилга" Фото: korabel.ruРаньше танкер плавал под другим именем - "Вилга" Фото: korabel.ru
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Европейская компания AGTG SA через суд будет добивать от Украины возмещения ущерба из-за задержки танкера Mriya. Напомним, плавательное судно перевозило топливо. 10 августа 2019 года Mriya зашла в херсонский порт. Украинские правоохранители провели обыск, танкер арестовали. До августа 2018 года танкер назывался «Вилга» и укаинцы предположили, что на нем доставляли топливо для подразделений Черноморского флота России в Севастополе.

Как сообщает швейцарская компания AGTG SA, груз везли в Румынию. Из-за ареста танкера выполнить обязательства по контракту компания не смогла, что привело к штрафам. Теперь в предприятии хотят взыскать с Украины компенсацию понесенного ущерба. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает издание OilPoint.

- Фактически пограничники действовали как контрабандисты, потому что никто горючее не декларировал. Пограничники вообще осуществили только контроль самой судовой команды и самого судна, - сказала представитель AGTG Елена Прохорова.

И хотя топливо с танкера в итге все-таки сгрузили, за просрочку с компании деньги затребовали. С учетом того, что в грузовом отсеке было 2,5 тысячи тонн горючего, а за каждый день просрочки 15000 262 доллара, то за 70 дней выходит больше 1 млн долларов.

Компания рассчитывает обратиться сначала в суд Украины, но готова подавать иск и в Европейский суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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