Девочка-рабыня аль-Багдади рассказала, что он боялся предателей, прятался под землей и переодевался в пастуха

СЕГОДНЯ 18:08 2019-11-05T18:13:39+03:00

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Рабыня аль-Багдади рассказала о жизни главаря запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Подросток попала в рабство к аль-Багдади еще ребенком. Как сообщает Associated Press, она является езидом (субэтнос курдов). Подростка освободили во время американской спецоперации в мае 2019 года. Девочка рассказала, что аль-Багдади насиловал ее, а в 2018 году «подарил» одному из соратников.

По ее словам террорист больше всего боялся предательства, поэтому часто прятался под землей, ходил в окружении семи охранников и даже переодевался в пастуха. Он всегда носил пояс смертника и заставлял людей из своего окружения поступать также. Несколько месяцев назад аль-Бадади передал полномочия одному из своих заместителей.

Издание сообщает, что на фоне постоянного стресса у террориста были проблемы со здоровьем.Аль-Багдади оказался диабетиком. Из-за этого он не мог соблюдать пост в священный месяц Рамадан и заставлял свое окружение игнорировать пост вместе с ним.

Аль-Багдад убит во время спецоперации в конце октября 2019 года. Он взорвал на себе жилет смертника, когда американские военные рассекретили его местонахождение. От тела террориста избавились, похоронив в море.

ИСТОЧНИК KP.RU