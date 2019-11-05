В Москве пройдёт марафон «Другая жизнь»

СЕГОДНЯ 19:19 2019-11-05T19:19:05+03:00

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Большинство из нас даже не представляют, каково это жить в детском доме. И не понимают, что конфеты, мягкие игрушки и гаджеты, которые постоянно «жертвуют» детям-сиротам, никому не помогают. Ведь тут нужна другая помощь: помощь в социализации и получении образования, в конце концов психологическая помощь.

Чтобы понять всё это, не лишним будет принять участие в марафоне «Другая жизнь» в поддержку фонда «Арифметика добра», который занимается проблемами сиротства в России. Он начнётся 10 ноября в 10:00 на Триумфальной площади.

Здесь вам завяжут глаза и погрузят в атмосферу жизни в детском доме. Кстати, организаторы позаботились и о тех, кто не сможет прийти. Так, можно будет не только следить за видеотрансляцией в соцсетях и на сайте фонда, но и влиять на саму постановку, а именно с помощью голосований управлять героями.

Кроме того, марафон пройдёт и в Instagram: нужно будет принять эстафету у других участников, выйти в прямой эфир, а потом передать эфир другому.

ИСТОЧНИК KP.RU