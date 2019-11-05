2019-11-05T20:19:23+03:00
Происшествия

В Москве автомобиль сбил на пешеходном переходе двух детей

Дорогу пострадавшие переходили в положенном месте, однако, переход не был оборудован светофором
Юлия САЛЬНИКОВА
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Полиция проводит проверку по факту ДТППолиция проводит проверку по факту ДТПФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В центре Москвы во вторник 5 ноября автомобиль сбил двух детей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию, школьники переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Знак, предупреждающий водителей о «зебре», у дома № 6 на Шмитовском проезде, был. Но светофор на этом участке дороги не установили.

По словам очевидцев, водитель не успел затормозить, когда школьники вышли на дорогу.

- Водитель совершил наезд на двух несовершеннолетних детей. В настоящий момент их осматривают медики, - сообщили в ГИБДД.

Известно, что владелец авто остался на месте происшествия до приезда сотрудников дорожной полиции.

Автомобиль сбил двоих детей в центре столицы .ДТП произошло на Шмитовском проезде

Как сообщает "Москва 24", пострадавшим мальчикам 9 и 11 лет. Медики приняли решение о госпитализации подростков, какие у них травмы, не сообщают. Полицейские проводят проверку по факту случившегося, опрашивают очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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