В Москве автомобиль сбил на пешеходном переходе двух детей
В центре Москвы во вторник 5 ноября автомобиль сбил двух детей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию, школьники переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Знак, предупреждающий водителей о «зебре», у дома № 6 на Шмитовском проезде, был. Но светофор на этом участке дороги не установили.
По словам очевидцев, водитель не успел затормозить, когда школьники вышли на дорогу.
- Водитель совершил наезд на двух несовершеннолетних детей. В настоящий момент их осматривают медики, - сообщили в ГИБДД.
Известно, что владелец авто остался на месте происшествия до приезда сотрудников дорожной полиции.
Автомобиль сбил двоих детей в центре столицы .ДТП произошло на Шмитовском проезде
Как сообщает "Москва 24", пострадавшим мальчикам 9 и 11 лет. Медики приняли решение о госпитализации подростков, какие у них травмы, не сообщают. Полицейские проводят проверку по факту случившегося, опрашивают очевидцев.
ИСТОЧНИК KP.RU