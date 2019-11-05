2019-11-05T21:02:52+03:00
Общество

В Госдуме одобрили законопроект о вытрезвителях

Документ прошел согласование в первом чтении
Юлия САЛЬНИКОВА
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В России хотят возродить сеть вытрезвителейВ России хотят возродить сеть вытрезвителейФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник 5 ноября приняли в первом чтении законопроект о создании в России вытрезвителей. Полномочиями по организации таких учреждений предложено наделить регионы. Законопроект должен решить вопрос с тем, какие именно ведомства обязаны принимать людей, которые в силу опьянения могут находиться в опасности или представлять опасность другим, но при этом они фактически не нуждаются в медицинской помощи как таковой.

Если сейчас прохожие, чтобы помочь пьяным людям, оказавшимся на улице без возможности передвигаться самостоятельно, вызывают неотложку или полицию, то теперь вопрос – куда везти пьяных жителей решат вытрезвители. Правда, законопроект не прошел все этапы слушаний.

Проект закона должен определить, какое ведомство будет курировать работу вытрезвителей.

- Сейчас в части субъектов нашей страны уже есть медицинские вытрезвители, но процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне рамок законодательства, - объяснил один из авторов проекта заместитель Председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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