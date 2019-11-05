2019-11-05T22:22:09+03:00
В мире

В Израиле арестовали мужчину за угрозы в Facebook премьер-министру Нетаньяху

Пользователь социальной сети подстрекал к убийству премьер-министра его семьи
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Премьер-министр ИзраиляПремьер-министр ИзраиляФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Полиция Израиля задержала мужчину, который в соцсетях угрожал премьер-министру и его семье. Ранее Беньямин Нетаньяху сам обратился к правоохранителям с просьбой разобраться, что за человек под ником «Цвика Сабаг» размещает в Facebook сообщения, он также попросил проверить законность таких публикаций. Пользователь соцсети призывал жителей страны к расправе с премьер-министром и его семьей, аноним обращался к полиции с омощью постов в фейсбуке с просьбой "организовать движение транспорта для похорон премьера". Это Нетаньяху расценил как прямые угрозы в свой адрес.

- Премьер-министр Биньямин Нетаньяху связался с исполняющим обязанности генерального инспектора полиции Израиля Моти Коэном в связи с действиями пользователя Facebook по имени «Цвика Сабаг»,- приводит комментарий канцелярии главы правительства ТАСС.

Во вторник 5 ноября вечером сотрудники подразделения кибербезопасности израильской полиции арестовали подозреваемого, как сообщает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«С народом надо иногда советоваться»: Медведчук рекомендовал Зеленскому принять закон о референдуме
Госавтоинспекция напоминает, как пешеходу обезопасить себя на улицах города осенью и зимой
«Ездила бы на машине и слушала Брюса Спрингстина»: Меркель рассказала, чем бы занялась на пенсии в ГДР
В МИД прокомментировали отказ Эстонии пропускать самолет с российским вице-премьером
В Госдуме одобрили законопроект о вытрезвителях
Путин раскритиковал главу Минобрнауки за распределение бюджетных мест в магистратуре
В Москве автомобиль сбил на пешеходном переходе двух детей
Новак назвал судебные иски «Нафтогаза» к «Газпрому» абсурдными
Путин предложил заменить Википедию электронной Большой российской энциклопедией
Претензии «Нафтогаза» к «Газпрому» увеличились с 12 миллиардов до 22 миллиардов долларов
В Москве пройдёт марафон «Другая жизнь»
Диетолог назвала самые вредные сладости
Президент сомневается в правильности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру