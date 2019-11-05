В Израиле арестовали мужчину за угрозы в Facebook премьер-министру Нетаньяху

СЕГОДНЯ 22:17 2019-11-05T22:22:09+03:00

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Полиция Израиля задержала мужчину, который в соцсетях угрожал премьер-министру и его семье. Ранее Беньямин Нетаньяху сам обратился к правоохранителям с просьбой разобраться, что за человек под ником «Цвика Сабаг» размещает в Facebook сообщения, он также попросил проверить законность таких публикаций. Пользователь соцсети призывал жителей страны к расправе с премьер-министром и его семьей, аноним обращался к полиции с омощью постов в фейсбуке с просьбой "организовать движение транспорта для похорон премьера". Это Нетаньяху расценил как прямые угрозы в свой адрес.

- Премьер-министр Биньямин Нетаньяху связался с исполняющим обязанности генерального инспектора полиции Израиля Моти Коэном в связи с действиями пользователя Facebook по имени «Цвика Сабаг»,- приводит комментарий канцелярии главы правительства ТАСС.

Во вторник 5 ноября вечером сотрудники подразделения кибербезопасности израильской полиции арестовали подозреваемого, как сообщает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU