2019-11-06T00:25:38+03:00
Общество

В Госавтоинспекции рассказали, как проверяется качество уборки дорог

Технологию объяснил замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Сергей Хранцкевич во время программы «Россия в движении»
Анна ГЛАДКИХ
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Замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Сергей Хранцкевич в эфире Радио «Комсомольская правда»Замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Сергей Хранцкевич в эфире Радио «Комсомольская правда»Фото: Андрей Минаев
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Во время эфира программы «Россия в движении», гостем которой стал замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Сергей Хранцкевич, в студию присылали сообщения слушатели со всей России. Одной из самых частых проблем на дорогах для пешеходов и водителей назвали некачественный реагент.

– Самая большая проблема на дорогах для пешеходов — химическая жижа, которая скрывает раскатанный лед. Можно так поскользнуться, что улетишь на проезжую часть прямо под колеса, не успев и подумать о том, чтобы посмотреть налево и посмотреть направо, – зачитал ведущий программы «Россия в движении» Антон Челышев сообщение от слушателя из Санкт-Петербурга.

Президент Экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре отметила, что в таком случае ответственность за ДТП должна нести компания, производящая эту самую «химическую жижу», а также подрядная организация, которая использовала эти некачественные реагенты при уборке дороги, так как качественный состав непременно растопил бы лед.

– Ответственность лежит на тех людях, которые занимаются уборкой, – уточнил Сергей Хранцкевич. – Но вообще, говорить о том, как реагенты или песко-солевая смесь повлияет на состояние дороги, сложно. Тем не менее, Госавтоинспекция имеет в своем арсенале эффективный инструмент влияния на подрядчиков, занимающихся уборкой улично-дорожной сети. Сотрудники ведомства регулярно проверяют состояние проезжей части: как очищается дорога и как она обрабатывается противогололедными материалами, будь то смесь песка и соли или реагенты.

– В случае если из-за не надлежаще выполненной уборки создается аварийно-опасная ситуация, подрядчикам направляют предписание в кратчайшие сроки устранить нарушение, – разъяснил Сергей Хранцкевич.

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