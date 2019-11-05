Помпео во время визита в ФРГ намерен обсудить ядерную проблему Ирана

5 Нояб. 23:15 2019-11-05T23:15:19+03:00

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Госсекретарь США Майк Помпео 6 – 8 ноября посетит Германию с визитом, где он намерен встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также с министром обороны и главой немецкого Минфина. Как рассказал журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента, американский дипломат в Берлине, в частности, будет обсуждать ядерную проблему Ирана.

«Европейцы могли видеть, что иранцы двигаются в неправильном направлении в том, что касается ядерных материалов и обогащения урана. Наш взгляд таков, что иранский режим хочет использовать ядерные материалы для шантажа и попыток вытянуть деньги из Европы и Запада вообще. Думаю, этот вопрос возникнет в ходе наших дискуссий», - приводит его слова РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, во вторник президент Ирана Хасан Роухани заявил, что 6 ноября приступит к обогащению урана на подземном объекте в Фордо и запустит запрещенную ядерной сделкой центрифугу.

Напомним, 8 мая, ровно через год после того, как Штаты вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Тегеран объявил, что прекращает выполнять некоторые пункты СВПД и может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Исламская республика заявила о готовности приступить «к третьему и четвертому шагам по сокращению своих обязательств» и начать обогащение урана до 20%, если страны СВПД не изменят своей политики. В июле Тегеран сделал «третий шаг» и начал обогащать уран выше 3,67%.

ИСТОЧНИК KP.RU