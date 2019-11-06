2019-11-06T00:11:23+03:00
Общество

Житель Абакана назвал условия для пешеходов в Хакасии “Фортом Боярд”

Оказалось, дела и правда не очень: число ДТП с участием детей-пешеходов возросло на 38%
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Выпуск программы “Россия в движении” был посвящен особенностям обеспечения безопасности пешеходов в холодное время годаВыпуск программы “Россия в движении” был посвящен особенностям обеспечения безопасности пешеходов в холодное время годаФото: Андрей Минаев
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В эфир программы “Россия в движении” написал житель Абакана, который представился Сергеем и сообщил о том, что, с его точки зрения, дороги Хакасии в этом году стали более опасными для пешеходов, чем в 2018-м.

Ведущая программы, президент экспертного центра “Движение без опасности” Наталья Агре поддержала слушателя и сообщила, что статистика ДТП с участием пешеходов и, в частности, детей, в текущем году ухудшилась по сравнению с прошлым:

-По итогам 2017-го в республике зафиксировали сокращение аварийности и смертности на 16%, в 2018-м темпы сокращения замедлились практически вдвое - до 9%. В текущем году снижение всего на 3,9%, при этом показатель ДТП с участием детей-пешеходов вырос на недопустимые 38%! Как мы помним, президент поручил к 2024-му году снизить число погибших с 12 человек на 100 тысяч населения до 4: интересно было бы узнать, каким образом глава региона Валентин Олегович Коновалов собирается этих целей достигать? Потому что растет статистика еще и по ДТП по вине водителей, и по числу аварий с участием детей-пассажиров.

Выпуск программы “Россия в движении” был посвящен особенностям обеспечения безопасности пешеходов в холодное время года.

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@TrueKPRU
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