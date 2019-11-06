2019-11-06T02:41:00+03:00
В мире

Комитет Генассамблеи ООН одобрил три российских проекта резолюций

Как ожидается, в начале декабря Ассамблея должна утвердить их окончательно
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Комитет Генассамблеи ООН одобрил три российских проекта резолюцийКомитет Генассамблеи ООН одобрил три российских проекта резолюцийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности, 5 ноября одобрил три предложенных российской делегацией проекта резолюций. Об этом рассказал журналистам заместитель постпреда России при отделении Всемирной организации в Женеве Андрей Белоусов.

Как уточнил дипломат, один из принятых комитетов документов — о неразмещении первыми оружия в космосе, второй касается дальнейших практических мер по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, а третий «посвящен мерам транспарентности и доверия в космическом пространстве».

Андрей Белоусов добавил, что после одобрения комитетом все три проекта резолюций должна рассмотреть и утвердить окончательно Генассамбля ООН. Ожидается, что это произойдет в начале декабря, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США Дональд Трамп всерьез заявил, что космос – следующая область военных действий, причем он тогда выразил уверенность, что это «очевидно для всех».

ИСТОЧНИК KP.RU

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