2019-11-06T04:06:52+03:00
Политика

Постпред России призвал США ради спасения СВПД прекратить нефтяное эмбарго против Ирана

Все участники сделки должны выполнять свои обязательства, подчеркнул Михаил Ульянов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Иран объявил, что 6 ноября приступит к обогащению урана на подземном объекте в ФордоИран объявил, что 6 ноября приступит к обогащению урана на подземном объекте в ФордоФото: REUTERS
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Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал Соединенные Штаты ради спасения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе прекратить попытки ввести нефтяное эмбарго против Тегерана. Он подчеркнул, что чтобы сохранить соглашение в силе, все участники сделки должны выполнять свои обязательства – и ядерные, и экономические.

«США, в свою очередь, должны хотя бы прекратить незаконные попытки ввести нефтяное эмбарго. Решение, которое легко сформулировать, но чрезвычайно сложно реализовать», - написал Михаил Ульянов в Twitter.

Как писал сайт kp.ru, во вторник президент Ирана Хасан Роухани заявил, что 6 ноября приступит к обогащению урана на подземном объекте в Фордо и запустит запрещенную ядерной сделкой центрифугу. В госдепартаменте США заявили, что Вашингтон намерен оказывать на Тегеран «максимальное давление» и призывает мировое сообщество последовать своему примеру.

Напомним, 8 мая, ровно через год после того, как Штаты вышли из соглашения по иранской ядерной программе, Тегеран объявил, что прекращает выполнять некоторые пункты СВПД и может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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