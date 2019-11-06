Вучич: У Сербии нет денег на покупку российских С-400

СЕГОДНЯ 04:55 2019-11-06T04:55:59+03:00

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В планы Белграда не входит покупка российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 просто потому что на такое приобретение у Сербии не хватает денег. Об этом заявил журналистам президент страны Александр Вучич.

«Нет у нас такого намерения. Я видел, что это потрясающее оружие. Но нет намерения его приобретать, потому что у нас нет денег, чтобы оплатить его, имея расходы на строительство автомагистралей», - сказал он в эфире национального телеканала РТС.

Вучич добавил, что Сербия – «маленькое государство, со всех сторон окруженное НАТО», но она «свободная страна и хочет оставаться свободной», поэтому не позволит себе «как в 1990-х годах быть настолько слабой, что даже не попытается себя защитить».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/739857" frameborder="0"></iframe> Комплексы С-400 и "Панцирь-С" прибыли на авиабазу Батайница для учений.Как отметили в Минобороны, российские и сербские подразделения ПВО совместно выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению всего спектра воздушных целей условного противника в процессе несения совместного боевого дежурства по ПВО (с) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU