В Находке продолжаются поиски моряка, пропавшего после взрыва газа на танкере «Залив Америка»

СЕГОДНЯ 05:58 2019-11-06T06:15:39+03:00

Ранее сообщалось, что в результате хлопка газа на судне погибли два человека, третьего пока не удалось найти

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Компания-владелец танкера «Залив Америка», на борту которого в минувшую субботу, 2 ноября, произошел взрыв газа в порту Находки, собственными силами продолжает поиски пропавшего после ЧП моряка.

Об этом рассказал журналистам представитель компании-судовладельца «Наяда», уточнив, что спасатели поиски прекратили, а компания решила продолжать поисковую операцию до 12 ноября включительно.

«Это осмотр водной поверхности акватории порта и береговой линии. Также сегодня, если позволит погода, будут привлечены водолазы», - рассказал представитель ООО «Наяда» РИА Новости.

Он добавил, что в поисках моряка участвуют несколько судов, в том числе судно «Капитан Соколов» и два буксира.

Напомним, как писал сайт kp.ru, мощный взрыв на танкере «Залив Америка» прогремел утром 2 ноября, в результате среднюю часть судна буквально разворотило. Обошлось без пожара и разлива нефтепродуктов, однако с взрывной волной за борт выкинуло трех членов экипажа. Тела двоих был найдены сразу, поиски третьего человека продолжаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/741632" frameborder="0"></iframe> Два человека погибли при взрыве танкера в порту Находка.Поиски третьего члена экипажа продолжаются

ИСТОЧНИК KP.RU