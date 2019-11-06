2019-11-06T06:15:39+03:00
Происшествия

В Находке продолжаются поиски моряка, пропавшего после взрыва газа на танкере «Залив Америка»

Ранее сообщалось, что в результате хлопка газа на судне погибли два человека, третьего пока не удалось найти
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Мощный взрыв на танкере «Залив Америка» прогремел утром 2 ноябряМощный взрыв на танкере «Залив Америка» прогремел утром 2 ноябряФото: СОЦСЕТИ
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Компания-владелец танкера «Залив Америка», на борту которого в минувшую субботу, 2 ноября, произошел взрыв газа в порту Находки, собственными силами продолжает поиски пропавшего после ЧП моряка.

Об этом рассказал журналистам представитель компании-судовладельца «Наяда», уточнив, что спасатели поиски прекратили, а компания решила продолжать поисковую операцию до 12 ноября включительно.

«Это осмотр водной поверхности акватории порта и береговой линии. Также сегодня, если позволит погода, будут привлечены водолазы», - рассказал представитель ООО «Наяда» РИА Новости.

Он добавил, что в поисках моряка участвуют несколько судов, в том числе судно «Капитан Соколов» и два буксира.

Напомним, как писал сайт kp.ru, мощный взрыв на танкере «Залив Америка» прогремел утром 2 ноября, в результате среднюю часть судна буквально разворотило. Обошлось без пожара и разлива нефтепродуктов, однако с взрывной волной за борт выкинуло трех членов экипажа. Тела двоих был найдены сразу, поиски третьего человека продолжаются.

Два человека погибли при взрыве танкера в порту Находка.Поиски третьего члена экипажа продолжаются

ИСТОЧНИК KP.RU

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