Трамп и Джонсон обсудили торговые отношения США с Британией после Brexit

СЕГОДНЯ 06:29 2019-11-06T06:32:30+03:00

Белый дом сообщил, что лидеры двух стран подтвердили намерение укреплять сотрудничество

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Во вторник, 5 ноября, президент США Дональд Трамп пообщался по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Собеседники обсудили торговые отношения двух стран после выхода Соединённого Королевства из Европейского Союза, сообщила пресс-служба Белого дома.

В заявлении вашингтонской администрации отмечается, что Дональд Трамп и Борис Джонсон «снова подтвердили своё намерение укреплять особые отношения в соответствии с проработанным двусторонним соглашением о свободной торговле» после Brexit, передает телеканал RT.

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ИСТОЧНИК KP.RU