Трамп и Джонсон обсудили торговые отношения США с Британией после Brexit
Во вторник, 5 ноября, президент США Дональд Трамп пообщался по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Собеседники обсудили торговые отношения двух стран после выхода Соединённого Королевства из Европейского Союза, сообщила пресс-служба Белого дома.
В заявлении вашингтонской администрации отмечается, что Дональд Трамп и Борис Джонсон «снова подтвердили своё намерение укреплять особые отношения в соответствии с проработанным двусторонним соглашением о свободной торговле» после Brexit, передает телеканал RT.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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