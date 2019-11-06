Депутат ВР: Под видом новых людей к власти на Украине пришли «наполовину старые, наполовину тупые»

СЕГОДНЯ 07:00 2019-11-06T07:32:39+03:00

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Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович заявил, что партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», завоевавшая в парламенте абсолютное большинство, ведет страну в пропасть еще большую, чем их предшественники. По его словам, под видом новых людей к власти на Украине пришли «наполовину старые, наполовину тупые».И это, как считает парламентарий, беда для украинцев.

«К нам пришла беда, потому что те, кому мы поверили, ведут нас в такую же, но еще большую пропасть. Они объявили великую политику — либертарианство. Если перевести на русский язык — это батька Махно, только в современных условиях. К этому мы идем. Это политическое движение подразумевает отсутствие контроля государством – выживайте, как хотите», - сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Рабинович отметил, что он испытывает «искреннюю ненависть» к предыдущим властям, но несмотря на это, не может не признать, что команда Петра Порошенко «хотя бы понимала, как функционирует государство и что нельзя добить до такой степени, чтобы уже не подняться».

«Пришли новые молодые ребята, я в парламенте очень много с ними общаюсь. Каждый из них в отдельности очень приятный. Как приятна обезьяна с гранатой отдельно. Но что будет дальше?», - продолжил украинский нардеп.

По словам Рабиновича, эти «ребята» совершенно «не понимают, как работает государство», но что еще хуже – «они просто не хотят слышать, понимать и учиться», поэтому в Раде «ничего нельзя сделать», и Украину «ждет национальная катастрофа».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Вадим Рабинович еще до победы Зеленского на президентских выборах говорил, что с приходом новой власти в стране ничего принципиально не изменится, только «красть будут другие».

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ИСТОЧНИК KP.RU