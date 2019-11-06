2019-11-06T07:34:30+03:00
Общество

Эксперты рассказали о новом способе кражи данных клиентов банка

Злоумышленники научились легко получать доступ к почте сотрудника организации
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В «Лаборатории Касперского» рассказали о новом способе кражи данных клиентов банкаВ «Лаборатории Касперского» рассказали о новом способе кражи данных клиентов банкаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В «Лаборатории Касперского» рассказали о новом способе кражи данных клиентов банков или другой организации при помощи доступа к рабочей почте сотрудника.

Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова сообщила «Известиям», что злоумышленники присылают сотрудникам «приглашение» на аттестацию, для которой предлагают ввести логин и пароль. Работники организации рассматривают это как обязательную процедуру и авторизуются на якобы HR-портале.

Таким образом, сотрудники предоставляют доступ ко всей переписке, которая может содержать персональные данные клиентов.

Начальник управления режима информационной безопасности Газпромбанка Алексей Плешков в свою очередь подчеркнул, что корпоративный фишинг является одной из основных угроз 2019 года.

Ранее сайт kp.ru, о новом виде мошенничества от имени представителей банковских организаций. Для списания средств со счёта клиентов злоумышленники используют программу teamviewer, для чего запрашивают id клиента, который и дает доступ к конфиденциальной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В результате перестрелки на таджикско-узбекской границе уничтожены 15 боевиков
Депутат ВР: Под видом новых людей к власти на Украине пришли «наполовину старые, наполовину тупые»
Трамп и Джонсон обсудили торговые отношения США с Британией после Brexit
В Находке продолжаются поиски моряка, пропавшего после взрыва газа на танкере «Залив Америка»
Помпео обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Йемен, Сирию Ирак и Иран
Вучич: У Сербии нет денег на покупку российских С-400
В США призвали признать очевидное: Крым навсегда останется частью России
Постпред России призвал США ради спасения СВПД прекратить нефтяное эмбарго против Ирана
Туск объявил, что решил не баллотироваться на пост президента Польши
Китай выразил сожаление в связи с выходом США из Парижского соглашения по климату
Комитет Генассамблеи ООН одобрил три российских проекта резолюций
США пригрозили Ирану новыми санкциями за обогащение урана в Фордо
Французский спецназ в Мали ликвидировал главаря террористов аль-Магриби
Трамп предложил Мексике помощь в расследовании расстрела группы мормонов