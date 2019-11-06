Эксперты рассказали о новом способе кражи данных клиентов банка

СЕГОДНЯ 07:34 2019-11-06T07:34:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В «Лаборатории Касперского» рассказали о новом способе кражи данных клиентов банков или другой организации при помощи доступа к рабочей почте сотрудника.

Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова сообщила «Известиям», что злоумышленники присылают сотрудникам «приглашение» на аттестацию, для которой предлагают ввести логин и пароль. Работники организации рассматривают это как обязательную процедуру и авторизуются на якобы HR-портале.

Таким образом, сотрудники предоставляют доступ ко всей переписке, которая может содержать персональные данные клиентов.

Начальник управления режима информационной безопасности Газпромбанка Алексей Плешков в свою очередь подчеркнул, что корпоративный фишинг является одной из основных угроз 2019 года.

Ранее сайт kp.ru, о новом виде мошенничества от имени представителей банковских организаций. Для списания средств со счёта клиентов злоумышленники используют программу teamviewer, для чего запрашивают id клиента, который и дает доступ к конфиденциальной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU