В результате перестрелки на таджикско-узбекской границе уничтожены 15 боевиков
Двадцать человек в масках, вооружённые огнестрельным оружием напали на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе. Об этом сообщили в пресс-центр Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).
«В ночь вооружённая группа, состоящая из 20 человек в масках, с применением огнестрельного оружия напала на пограничную заставу №4 «Ишкобод» войсковой части пограничного отряда «Султанабад», что на границе с Узбекистаном, в 60 км западнее Душанбе», - говорится в релизе пресс-центра.
Во время проведения операции силовые структуры окружили и уничтожили 15 вооруженных преступников. Еще пять человек были задержаны. В ходе перестрелки погибли один солдат Пограничных войск и один сотрудник Министерства внутренних дел Таджикистана.
В настоящее время на месте происшествия создана оперативно-следственная группа, которая начала расследование по данному факту.
Напомним, в конце июля произошла перестрелка перестрелки на киргизско-таджикской границе. В результате инцидента пострадали пять человек. Поводом стало установление флагштока жителями таджикского села Ворух.
ИСТОЧНИК KP.RU