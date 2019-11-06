2019-11-06T07:54:07+03:00
В мире

В результате перестрелки на таджикско-узбекской границе уничтожены 15 боевиков

Всего же вооруженная группа состояла из двадцати человек в масках
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В результате перестрелки на таджикско-узбекской границе уничтожены 15 боевиковВ результате перестрелки на таджикско-узбекской границе уничтожены 15 боевиковФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Двадцать человек в масках, вооружённые огнестрельным оружием напали на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе. Об этом сообщили в пресс-центр Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

«В ночь вооружённая группа, состоящая из 20 человек в масках, с применением огнестрельного оружия напала на пограничную заставу №4 «Ишкобод» войсковой части пограничного отряда «Султанабад», что на границе с Узбекистаном, в 60 км западнее Душанбе», - говорится в релизе пресс-центра.

Во время проведения операции силовые структуры окружили и уничтожили 15 вооруженных преступников. Еще пять человек были задержаны. В ходе перестрелки погибли один солдат Пограничных войск и один сотрудник Министерства внутренних дел Таджикистана.

В настоящее время на месте происшествия создана оперативно-следственная группа, которая начала расследование по данному факту.

Напомним, в конце июля произошла перестрелка перестрелки на киргизско-таджикской границе. В результате инцидента пострадали пять человек. Поводом стало установление флагштока жителями таджикского села Ворух.

ИСТОЧНИК KP.RU

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