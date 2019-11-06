2019-11-06T08:40:37+03:00
Происшествия

Самолет рейсом в Доминикану совершил экстренную посадку в Шереметьево

Лайнер выполнял рейс «Москва - Пунта-Кана», у него возникли проблемы с двигателем
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за проблем двигателяСамолет совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за проблем двигателяФото: Иван ВИСЛОВ
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Пассажирский самолет Boeing 777 рейса «Москва - Пунта-Кана» совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. По предварительным данным причиной стала техническая проблема с одним из двигателей воздушного судна. Об этом сообщил представитель экстренных служб РИА "Новости".

Самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за проблем с двигателем. Фото: Flightradar24.

Самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за проблем с двигателем. Фото: Flightradar24.

Сообщается, что посадка лайнера прошла успешно, никто из пассажиров и экипажа не пострадал. Всего на борту воздушного судна находились 488 человек.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 ноября лайнер SuperJet-100 авиакомпании «Ямал» рейса «Тюмень – Санет-Петербург» совершил аварийную посадку также из-за проблем с двигателем: у воздушного судна левый двигатель отказал сразу после взлета. На борту самолета 83 пассажира, в том числе двое детей, а также четверо членов экипажа. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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