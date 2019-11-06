Ученые назвали новую опасность курения
Никотиновая зависимость почти вдвое увеличивает риск развития шизофрении и депрессии. К такому выводу пришли британские генетики после анализа ДНК более полумиллиона жителей Великобритании.
В исследование, опубликованном в журнале Psychological Medicine, говорится о том, что курящие жители Соединённого Королевства примерно в 2,27 раза чаще становились шизофрениками и почти в два раза чаще страдали хронической депрессией.
Британские ученные заявляют, что при борьбе с курением и другими вредными привычками зачастую игнорируются носители психических болезней.
«Наше исследование показывает, что отказ от табака должен улучшать не только физическое, но и душевное здоровье», - утверждают генетики.
Ранее сайт kp.ru рассказывал об эффективных способах бросить курить. При этом 40% курящего населения России пытались бросить вредную привычку, но терпения и силы воли хватило только 5% курильщиков.
ИСТОЧНИК KP.RU