Ученые назвали новую опасность курения

СЕГОДНЯ 08:40 2019-11-06T08:40:12+03:00

Британские генетики советуют при отказе от табака улучшать не только физическое, но и душевное здоровье

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Никотиновая зависимость почти вдвое увеличивает риск развития шизофрении и депрессии. К такому выводу пришли британские генетики после анализа ДНК более полумиллиона жителей Великобритании.

В исследование, опубликованном в журнале Psychological Medicine, говорится о том, что курящие жители Соединённого Королевства примерно в 2,27 раза чаще становились шизофрениками и почти в два раза чаще страдали хронической депрессией.

Британские ученные заявляют, что при борьбе с курением и другими вредными привычками зачастую игнорируются носители психических болезней.

«Наше исследование показывает, что отказ от табака должен улучшать не только физическое, но и душевное здоровье», - утверждают генетики.

Ранее сайт kp.ru рассказывал об эффективных способах бросить курить. При этом 40% курящего населения России пытались бросить вредную привычку, но терпения и силы воли хватило только 5% курильщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU